Mercato - PSG : Leonardo serait déjà fixé dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 17 mars 2020 à 19h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain semblent avoir un large retard dans la course à Federico Chiesa, ailier de la Fiorentina.

On ne compte plus les joueurs de Serie A pistés par Leonardo. Parmi eux, il y a Federico Chiesa, valeur sure sur championnat italien et très apprécié du côté du Paris Saint-Germain. Le joueur de 22 ans est toutefois courtisé depuis plusieurs saisons déjà par la Juventus, qui avait d’ailleurs trouvé un accord en fin de saison dernière, avant que les nouveaux propriétaires de la Fiorentina ne viennent tout chambouler. Plus récemment, c’est l’Inter qui a fait irruption dans ce dossier, laissant de moins en moins de place au PSG...

Le PSG loin derrière l’Inter et la Juve pour Chiesa