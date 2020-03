Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un nouveau coup «à la Verratti» !

Publié le 17 mars 2020 à 12h15 par A.C.

En Italie, on est persuadés que Leonardo et le Paris Saint-Germain vont réitérer ce qu’ils ont pu réaliser avec Marco Verratti.

En 2012, Leonardo surprenait tout le monde en recrutant un tour jeune Marco Verratti, émérite inconnu, pour 12M€. Le scepticisme entourait ce transfert, mais finalement, l’Italien s’est affirmé comme un pilier du Paris Saint-Germain. A l’époque, le directeur sportif du PSG avait notamment berné la Juventus, qui semblait avoir tout bouclé pour le petit milieu de terrain... avant de le voir lui passer sous le nez !

Paratici a peur de Leonardo pour Tonali