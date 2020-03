Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une volonté claire affichée par Pogba ?

Publié le 17 mars 2020 à 10h45 par A.C.

Paul Pogba, milieu de Manchester United courtisé par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus, semble avoir des idées précises pour son avenir.

Cet été, Paul Pogba devrait être l’un des gros dossiers du mercato. Ses envies de départ ne seraient en effet pas dissipées après l’échec de l’année dernière et si le Real Madrid et la Juventus sont toujours présents, les médias anglais et italiens évoquent également la possibilité de le voir rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Français pourrait d’ailleurs prolonger son contrat et quitter tout de même Manchester United dans la foulée, puisque cela assurerait une indemnisation de transfert plus importante à son club.

Pogba rêve d’un retour en Italie