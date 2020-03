Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il récupérer Alphonse Areola cet été ?

Publié le 17 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Prêté sans option d'achat au Real Madrid, Alphonse Areola est censé retourner au PSG cet été. Cependant, le club espagnol n'écarterait pas la possibilité de recruter définitivement l'international français. Leonardo doit-il mettre son veto à cette opération ? C'est notre sondage du jour !

Malgré son statut de titi parisien, Alphonse Areola n'est jamais parvenu à faire l'unanimité dans la capitale, la faute à des prestations trop irrégulières. Après une saison compliquée en alternance avec Gianluigi Buffon, Alphonse Areola a donc pris le chemin du Real Madrid sous la forme d'un prêt sans option d'achat pour devenir la doublure de Thibaut Courtois. Dans le même temps, le PSG a accueilli Keylor Navas dans ses rangs, et tout se déroule à merveille pour les deux portiers. Le Costaricien apporte de la sérénité dans les cages parisiennes tandis que l'international français semble assumer son statut de doublure, d'autant que Zinedine Zidane n'a pas hésité à donner un peu de temps de jeu à son compatriote (8 matches) et serait satisfait de ses premiers mois en Espagne.

Faut-il récupérer Areola ou le lâcher au Real Madrid ?