Mercato - PSG : Des négociations sur le point de débuter !

Le Real Madrid semble vouloir garder Alphonse Areola, actuellement prêté par le PSG. Des discussions vont avoir lieu entre les deux parties.

Areola va-t-il revenir à Paris ? La question semble de plus en plus se poser du côté de la capitale. Leonardo, qui souhaite recruter un nouveau gardien l’été prochain en la personne de Gianluigi Donnarumma, pourrait prier notre international français d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato. Et Areola dispose déjà d’une piste…

Le Real Madrid prêt à garder Areola ?

Prêté depuis le début de saison du côté du Real Madrid, Alphonse Areola a disputé un petit total de 12 rencontres cette saison, Zidane préférant encore Thibaut Courtois au gardien du PSG. Pourtant, le Real Madrid pourrait tenter de garder Areola. Actuellement évalué à 16 millions d’euros selon Transfermarkt , le troisième gardien de l’Equipe de France serait une bonne solution de remplacement à Thibaut Courtois du côté de la Casa Blanca. Cependant, il sera peut être compliqué d’attirer Areola pour la saison prochaine, lui qui pourrait chercher un peu plus de temps de jeu en vue d’un potentiel Euro décalé en 2021. Géré par Mino Raiola, le joueur français devrait cependant quitter Paris, où il ne serait plus désiré pour la saison prochaine. Reste à savoir s’il va privilégier un club de prestige, ou un club qui dispute une compétition européenne et où il sera sûr de trouver du temps de jeu…