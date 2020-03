Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Duel au sommet dans ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 17 mars 2020 à 16h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain et Leonardo devraient faire face à une féroce concurrence pour Sandro Tonali, notamment de la part de deux cadors de Serie A.

A seulement 19 ans, Sandro Tonali fait beaucoup parler de lui. Le milieu défensif de Brescia réalise une excellente saison et a rapidement attiré l’attention des plus grands clubs de Serie A et d’Europe. C’est le cas du Paris Saint-Germain, où Leonardo a déjà attiré de l’attirer l’été dernier, mais également de Manchester City, Manchester United et l’Atlético de Madrid. Le principal duel semble toutefois opposer la Juventus à l’Inter...

La Juve et l’Inter à couteaux tirés pour Tonali