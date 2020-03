Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger se profilerait dans le dossier Kamara !

Publié le 18 mars 2020 à 1h45 par Th.B.

Bien que l’OM compterait sur sa valeur marchande pour répondre favorablement aux attentes de l’UEFA pour le Fair-Play financier, Boubacar Kamara n’aurait nullement l’intention de quitter l’OM.

Au cours des deux derniers mercato, l’OM n’est pas parvenu à entrer dans les clous du Fair-Play financier par les ventes de joueurs afin de diminuer son déficit. Ainsi, l’UEFA a donné au club phocéen jusqu’au 30 juin prochain pour inverser la tendance. D’ici-là l’OM devra avoir renflouer ses caisses de 30 à 40M€. Pour parvenir à ses fins, le club olympien compterait sur Boubacar Kamara. L’OM estimerait qu’au vu de ses performances et de sa situation contractuelle, une indemnité de transfert entre 35 et 50M€ pourrait être acceptée par ses prétendants. Mais la volonté de Boubacar Kamara pourrait contrecarrer les plans de l’OM.

Kamara ne voudrait pas quitter l’OM !