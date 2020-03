Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace confirmée pour Leonardo dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 17 mars 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Outre le PSG, Gianluigi Donnarumma (Milan AC) aurait également attisé la convoitise des dirigeants de la Juventus, prêt à lancer les grandes manoeuvres pour l'Italien, malgré la prolongation de Wojciech Szczesny.

Considéré comme l’un des gardiens les plus talentueux de sa génération, Gianluigi Donnarumma aurait deux prétendants de choix : le PSG et la Juventus. Le club de la capitale aurait donc des vues sur le profil du portier du Milan AC, ce dernier n’ayant toujours pas prolongé avec les Rossoneri . Un accord entre les deux parties prendrait du plomb dans l’aile, les Milanais souhaitant revoir le salaire de son portier à la baisse. Lié à Milan jusqu’en 2021, Donnarumma pourrait claquer la porte de son club formateur lors du mercato estival. Mais l’ombre de la Juventus planerait bel et bien au-dessus du PSG.

La Juventus surveilleraient le profil de Donnarumma de très près