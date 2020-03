Foot - PSG

PSG - Clash : Ces révélations sur l'explication musclée entre Leonardo et Navas !

Publié le 16 mars 2020 à 23h45 par B.C.

Ces derniers jours, la presse a fait état d'un échange tendu entre Leonardo et Keylor Navas après la défaite à Dortmund. Cependant, cela serait resté très cordial entre les deux hommes.

Le ton serait monté dans le vestiaire après la défaite du PSG à Dortmund. Alors que le club de la capitale est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire sur le BVB, plusieurs joueurs auraient eu des explications musclées avec Thomas Tuchel ou Leonardo. C'est notamment le cas de Keylor Navas. Le portier du PSG aurait mal encaissé une remarque faite par le directeur sportif du club parisien suite à la fuite des vidéos de l'anniversaire de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria, dans lesquels on voyait notamment Keylor Navas faire la fête, seulement deux jours après le revers en Allemagne. Ainsi, le Costaricien aurait fait savoir à Leonardo que cela n'était pas grave et se serait même retrouvé « à quelques centimètres » de l'Italo-brésilien selon les informations de L'Équipe , avant d'immédiatement s'excuser de ce comportement. Cependant, cet échange aurait été quelque peu différent.

Pas de clash entre Leonardo et Navas ?

Comme l'explique Abdellah Boulma sur son compte Twitter , il n'y aurait eu aucun clash entre Leonardo et Keylor Navas. Selon le journaliste, le portier du PSG aurait simplement rappelé qu'une erreur avait été commise à la suite de cette soirée d'anniversaire et qu'il aurait été préférable que cela reste discret. L'ancien du Real Madrid aurait donc été sur la même longueur d'onde que Leonardo, bien loin de l'échange tendu évoqué il y a plusieurs jours.