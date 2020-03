Foot - PSG

PSG - Insolite : Cette incroyable anecdote sur un clash entre Verratti et Leonardo !

Publié le 18 mars 2020 à 4h15 par A.M.

A l'occasion de la réception du Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos, Loïc Tanzi a raconté comment Leonardo avait recadré Marco Verratti dans les tribunes.

Le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund s'est déroulé à huis clos à cause de l'épidémie de coronavirus. Une situation très particulière mais qui a permis à certains observateurs de vivre une expérience inédite. C'est notamment le cas de Loïc Tanzi. Le journaliste de RMC Sport raconte ainsi que suivre un tel match dans ce contexte s'est finalement révélé être intéressant et raconte une amusante anecdote concernant Leonardo et Marco Verratti.

«Leonardo s’est levé et lui a passé une soufflante»