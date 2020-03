Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit un message clair pour cette priorité estivale !

Publié le 19 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Pour suppléer Luis Suarez avant de définitivement lui succéder, le FC Barcelone ferait de Lautaro Martinez sa priorité pour le mercato estival. Mais l’Inter a jeté un froid sur l’avenir de son attaquant, par le biais de son vice-président, Javier Zanetti.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais, Éric Abidal et Lionel Messi ayant déjà évoqué une éventuelle arrivée de l’attaquant de l’Inter au FC Barcelone pour le mercato estival. Lautaro Martinez est une piste concrète des dirigeants blaugrana en marge de l’intersaison. Depuis l’année dernière et les propos de Luis Suarez demandant à sa direction de dénicher un terme un successeur sur le marché pour lui succéder, le Barça s’efforcerait de trouver l’attaquant en question. Et le FC Barcelone semblerait avoir arrêté son choix sur Lautaro Martinez, qui affiche un bilan positif avec l’Inter cette saison. Mais l’opération se corserait, à en croire les propos de Javier Zanetti au micro d’une radio argentine.

Pour l’Inter, l’avenir de Lautaro Martinez s’écrirait en Italie