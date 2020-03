Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une révolution offensive au Barça !

Publié le 18 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Le FC Barcelone anticipe une révolution offensive en fin de saison. Explication.

A l’analyse, il semble bien qu’une révolution offensive se profile du côté du FC Barcelone. D’une part, le FC Barcelone a décidé de réactiver le dossier Neymar pour occuper le couloir gauche. Compte tenu du coût global de l’opération et de la situation financière très mauvaise du club, seules plusieurs départs XXL permettront de la rendre possible, notamment ceux de Griezmann, Coutinho et Suarez, qui n’a plus qu’un an de contrat et qui sera vendu en fin de saison.

Un changement total

Logiquement, si Griezmann et Suarez sont vendus, le FC Barcelone va devoir recruter un avant-centre en plus. D’où les informations sortant en Espagne sur les dossiers Lautaro Martinez et Aubameyang, les deux priorités pour le poste d’avant-centre. Si le plan du Barça aboutit, on pourrait alors se retrouver avec un trio offensif Messi-Aubameyang-Neymar ou Messi-Martinez-Neymar.