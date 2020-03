Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’erreur stratégique du FC Barcelone pour Neymar

Publié le 18 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Le club catalan anticipe une focalisation de Paris sur le dossier Mbappé pour arracher Neymar. Il se trompe. Explication…

Malgré l’arrêt des compétitions, les clubs sont contraints de réfléchir à l’avenir et aux prochaines campagnes du mercato. En Espagne, on affirme avec insistance que le FC Barcelone a validé l’option d’une relance du dossier Neymar en fin de saison. Selon Mundo Deportivo , le club catalan miserait notamment sur le fait que le PSG se focalise sur la prolongation de Mbappé et néglige celle de Neymar, laissant une brèche pour son transfert.

La position du PSG est probablement inverse…

Le Barça fait une erreur d’analyse. Leonardo, comme expliqué par le10sport.com, poursuit probablement la stratégie inverse : celle de prolonger Neymar pour avoir une chance réelle de prolonger Mbappé ensuite. Si pour l’instant, Paris n’a pas activé la manœuvre sur le crack brésilien, c’est qu’il doit au préalable réaliser un grand parcours en C1, condition sine qua non du succès d’une telle stratégie.