Mercato - PSG : Le Barça va faire un gros sacrifice pour Neymar !

18 mars 2020

Toujours bien décidé à s'offrir Neymar l'été prochain, le FC Barcelone pourrait lancer les grandes manœuvres afin de libérer des places extra-communautaires au sein de son effectif.

L'été prochain, Neymar devrait une nouvelle fois animer les rumeurs sur le marché des transferts. En effet, un an après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone, le Brésilien serait toujours un objectif prioritaire des Catalans. En quête de renforts offensifs d'envergure, le Barça a prévu de revenir à la charge pour Neymar lors du prochain mercato, mais fait également de Lautaro Martinez un dossier important.

Le Barça va libérer des places extra-communautaires