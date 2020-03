Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tout prévu pour Ter Stegen !

Publié le 18 mars 2020 à 7h30 par A.D.

Marc-André Ter Stegen voudrait absolument prolonger son contrat au FC Barcelone. Ainsi, le club catalan aborderait sereinement les négociations pour étendre le plus possible le bail de son gardien allemand.

Le Barça serait en totale confiance en ce qui concerne Marc-André Ter Stegen. En fin de contrat à l'issue de la saison 2021-2022, le gardien allemand négocierait actuellement avec sa direction pour prolonger. Selon les informations de Marca , divulguées ce mardi, Marc-André Ter Stegen et sa famille seraient très heureux à Barcelone. Ainsi, le portier de 27 ans, qui serait déterminé à étendre son bail avec le club catalan, aurait décidé de ne pas écouter les propositions venant d'ailleurs. Une situation qui profite au FC Barcelone.

Un dernier gros contrat au Barça pour Ter Stegen ?

À en croire le média espagnol, le FC Barcelone serait serein quant à la situation de Marc-André Ter Stegen. D'autant que les discussions entre le Barça et le clan Ter Stegen seraient en très bonne voie. Toutefois, il resterait certains points à clarifier avant de parvenir à un accord total. En effet, la durée du contrat n'aurait pas encore été décidé. Au minimum, le Barça voudrait étendre le bail de Marc-André Ter Stegen jusqu'en 2024. Alors qu'elles souhaiteraient prolonger le plus possible le contrat de son gardien allemand, les têtes pensantes du FC Barcelone songeraient à pousser jusqu'en juin 2025. De cette manière, Marc-André Ter Stegen, qui aura 33 ans à cette date, pourrait signer son dernier gros contrat au Barça.