Mercato - PSG : Leonardo contraint de tourner la page pour Pogba ?

Publié le 18 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que des rumeurs de prolongation de contrat ont fait surface dernièrement, Paul Pogba souhaiterait toujours quitter Manchester United pour revenir à la Juventus. Le PSG saurait donc à quoi s’en tenir.

Ces derniers jours, The Daily Mail lâchait une bombe en révélant que Paul Pogba pourrait finalement rester à Manchester United outre son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec une option pour une année supplémentaire. En effet, d’après le média britannique, Pogba serait satisfait de la dynamique actuelle des Red Devils et de la recrue hivernale Bruno Fernandes avec qui il aimerait former un duo de grande qualité. Pour ce faire, le champion du monde tricolore prendrait en considération le fait de prolonger son contrat avec Manchester United. De quoi mettre un terme aux espoirs de Leonardo de l’attirer au PSG cet été. Cependant, Pogba ne compterait finalement pas prolonger à Manchester United. Mais cela ne voudrait pas forcément dire que le PSG aurait une chance.

Pogba sur le départ, mais pas vers le PSG…