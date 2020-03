Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait pu renflouer les caisses du Barça cet hiver, mais…

Publié le 18 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

Arturo Vidal n’étant pas un titulaire indiscutable, Josep Maria Bartomeu n’aurait pas fermé la porte à un transfert du Chilien du FC Barcelone cet hiver. Le milieu du Barça en aurait décidé autrement.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. Arturo Vidal (32 ans) serait particulièrement apprécié de d’Antonio Conte, actuel entraîneur de l’Inter. Et comme certains médias l’ont avancé au cours du mercato hivernal, le coach nerazzurro aurait tenté de trouver un accord avec le clan Vidal et le FC Barcelone pour un éventuel transfert du Chilien. Une option que le Barça aurait pris en considération, désireux de de renflouer ses caisses, le joueur n’étant pas un titulaire régulier du onze de départ blaugrana. Mais Vidal aurait contrecarrer à la fois les plans de l’Inter et du FC Barcelone.

Conte recalé par Vidal ?