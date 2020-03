Mercato - Barcelone : Un gros contrat en main pour Ter Stegen ?

Foot - Mercato - Barcelone

Le FC Barcelone aurait entamé des discussions avec Marc-André Ter Stegen pour prolonger son contrat jusqu’en 2024. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé.

La suspension de toutes les compétitions sportives en Espagne n’empêche pas les dirigeants des clubs de régler plusieurs dossiers épineux. Ainsi, les hauts responsables du FC Barcelone auraient commencé à se pencher sur le dossier Marc-André Ter Stegen. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le portier allemand n’a toujours pas prolongé son contrat avec la formation blaugrana . Mais selon les dernières informations de Sport , les dirigeants du FC Barcelone auraient rencontré à plusieurs reprises l’agent de Marc-André Ter Stegen afin de tenter de parvenir à un accord.

Des informations confirmées par Nicolo Schira. Selon le journaliste italien, le FC Barcelone aurait bien entamé des discussions avec le clan Ter Stegen afin de prolonger le bail du portier allemand. Le club catalan lui aurait d'ores et déjà proposé un contrat qui s’étendrait jusqu’en 2024 assorti d’un salaire annuel de 6,3M€ sans compter les bonus. A l’heure actuelle, aucun accord n’a été trouvé. Reste à savoir si Marc-André Ter Stegen acceptera l’offre du FC Barcelone.

