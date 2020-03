Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée programmée pour 55M€ pour cette piste hivernale ?

Publié le 19 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

Témoignant de l’intérêt insistant du FC Barcelone, Arsenal aurait fixé le prix de Pierre-Emerick Aubameyang à 55M€. Une indemnité de transfert qui pourrait évoluer d’ici le mercato estival. Explications.

Depuis le mercato hivernal, le FC Barcelone aurait coché le nom de Pierre-Emerick Aubameyang dans sa liste de potentielles recrues à l’avenir. Le profil polyvalent du Gabonais et ses statistiques affolantes avec Arsenal cette saison auraient convaincu la direction du FC Barcelone qu’il serait un dossier sur lequel elle pourrait investir. D’autant plus que le contrat d’Aubameyang avec Arsenal arrivera à expiration en juin 2021 et que les négociations entre les dirigeants des Gunners et le clan Aubameyang seraient en stand-by. Pour s’attacher les services du buteur d’Arsenal, le FC Barcelone saurait désormais à quoi s’en tenir en marge du prochain mercato.

Arsenal a fixé le prix d’Aubameyang à 55M€ !