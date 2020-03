Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Liverpool prêt à voler une des pistes du Barça à 55M€ !

Publié le 18 mars 2020 à 13h00 par La rédaction

À la recherche d’un attaquant pour palier les longues blessures comme celle d’Ousmane Dembélé mais aussi prévoir l’après Luis Suarez, les dirigeants du FC Barcelone auraient jeté leur dévolu sur Timo Werner. Problème, un club anglais serait bien décidé à se l’offrir.

Auteur de 27 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Timo Werner réalise une excellente saison sous les couleurs du RasenBallsport Leipzig. L’attaquant allemand serait très convoité et le FC Barcelone envisagerait de le recruter. Si les dirigeants de Chelsea auraient jeté l’éponge dans ce dossier, un autre club anglais souhaiterait par contre le boucler à tout prix.

Werner à Liverpool ?