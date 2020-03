Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang sur le départ ? Un de ses coéquipiers répond !

Publié le 18 mars 2020 à 10h00 par La rédaction

Pierre-Emerick Aubameyang serait dans le viseur du FC Barcelone depuis le dernier mercato hivernal. Bernd Leno, gardien d’Arsenal et coéquipier du Gabonais, a donné des nouvelles de ce possible transfert.

Plusieurs médias s’accordent à dire que le FC Barcelone souhaiterait se renforcer sur le plan offensif l’été prochain. Plusieurs contacts auraient d’ores et déjà été établis avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez mais depuis quelques mois, la presse espagnole n’exclut pas une arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang dans le club catalan en juin prochain. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité fin janvier, les dirigeants blaugranas se sont déjà montrés intéressés par le Gabonais pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Alors partira ou partira pas ? Un de ces coéquipiers s’exprime.

« Je pense qu'il va rester »