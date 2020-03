Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta va devoir s’activer pour cette piste à 0€ !

Publié le 18 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans les petits papiers d’Andoni Zubizarreta en marge du prochain mercato de l’OM, Matthew Longstaff ne fermerait pas la porte à un départ de Newcastle, mais son entraîneur a révélé faire le forcing pour le conserver.

Fin février, The Athletic révélait que l’OM se serait placé dans le dossier Matthew Longstaff. En effet, les dirigeants du club phocéen souhaiteraient tourner en la faveur la situation contractuelle de l’Anglais, son contrat avec Newcastle United expirant en juin prochain. Ainsi, l’OM pourrait recruter gratuitement un talent de 19 ans pour renforcer le milieu de terrain d’André Villas-Boas qui est d'ailleurs régulièrement utilisé par son entraîneur Steve Bruce. Et le coach des Magpies compterait bien contrecarrer les plans de l’OM.

« Je suis certain que des clubs lui parlent, alors évidement cette situation est préoccupante »