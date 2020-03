Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opportunité pour Zubizarreta dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 17 mars 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors qu’aucun accord pour sa prolongation de contrat ne semble se dessiner dans un futur proche, Matthew Longstaff prendrait en considération un départ de Newcastle à la fin de la saison. Un coup à jouer pour l’OM ?

Depuis la fin février, l’OM suivrait avec attention l’évolution de la situation de Matthew Longstaff du côté de Newcastle. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain des Magpies pourrait quitter Saint James Park à l’intersaison, n’étant contractuellement lié au pensionnaire de Premier League que jusqu’en juin prochain. The Athletic révélait le 28 février dernier l’intérêt de l’OM pour Longstaff. Depuis, de nombreux clubs comme l’Inter et le Milan AC se seraient positionnés sur ce dossier. Et d’après les dernières nouvelles venues d’Angleterre, un départ de Matthew Longstaff de Newcastle United serait bel et bien d’actualité.

Longstaff penserait à un départ de Newcastle !