Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité à saisir pour Leonardo dans ce dossier à 140M€ ?

Publié le 18 mars 2020 à 5h15 par Th.B.

Au coude à coude avec les plus grands clubs de Premier League pour Jadon Sancho, le PSG verrait Chelsea se retirer du dossier et devrait agir vite pour l’ailier du Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund pourrait perdre l’une de ses pépites à l’intersaison. D’ailleurs, le BvB semblerait s’être résigné au fait que Jadon Sancho pliera bagage lors du prochain mercato bien qu’il soit contractuellement lié au club jusqu’en juin 2022. C’est du moins l’information que communiquait ESPN dernièrement. Le PSG ferait de Jadon Sancho une réelle option alors que la continuité de Neymar et de Kylian Mbappé ne serait pas assurée au PSG. Mais une concurrence féroce devrait compliquer les affaires de Leonardo avec l’international anglais.

Chelsea fermerait le dossier Sancho