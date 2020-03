Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça aura une deuxième chance pour Neymar !

Publié le 18 mars 2020 à 16h15 par La rédaction

Après l’échec des négociations de l’été 2019, le FC Barcelone va avoir l’opportunité d’avoir une seconde chance dans les semaines à venir. Avec un prix légèrement plus bas…

Et si le FC Barcelone tentait une nouvelle approche avec Neymar ? Après l’échec des négociations entre le PSG et le Barça l’été dernier, la piste ramenant Neymar dans son ancien club semblait abandonnée. Cependant, le PSG aurait revu ses demandes à la baisse pour sa star brésilienne, et le club semble serait prêt à renégocier avec le FC Barcelone.

150M€ pour Neymar ?

Initialement évalué à 200M€, le montant d’un éventuel transfert de Neymar semble avoir été revu à la baisse par les dirigeants parisiens. Désormais, le PSG semble ne demander plus que 150M€, une somme plus raisonnable qui permettrait aux dirigeants du FC Barcelone de réaliser le souhait de Neymar, qui veut absolument retourner du côté de la Catalogne la saison prochaine. Un départ qui offrirait des liquidités plus que précieuses au Paris Saint-Germain, qui en plus de respecter le fair-play financier, pourra réinvestir cette somme dans l’achat de plusieurs stars lors du prochain mercato estival, alors que Paulo Dybala semble être la piste offensive la plus sérieuse pour Paris. Reste à savoir si le Barça, malgré la baisse du prix de Neymar, sera prêt à débourser autant d’argent alors que la priorité numéro 1 est de trouver un successeur à Luis Suarez…