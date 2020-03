Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez serait toujours très demandé !

Publié le 18 mars 2020 à 14h00 par A.M.

Malgré un temps de jeu moins important, Maxime Lopez ferait toujours partie des pistes étudiées par le FC Séville en vue du mercato estival.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille sera dans l'obligation de vendre afin de renflouer ses caisses et ainsi répondre aux exigences du fair-play financier. Dans cette optique, plusieurs joueurs seront sur le départ. Il y a ceux dont la valeur marchande est importante à l'image de Morgan Sanson et Boubacar Kamara, et ceux dont le départ permettrait d'alléger la masse salariale de façon importante. Dans cette optique, c'est Kevin Strootman qui est le principal concerné. Mais d'une manière plus globale, tous les joueurs sont concernés, à l'image de ceux qui jouent moins, comme c'est le cas pour Maxime Lopez.

Monchi ne lâcherait pas Maxime Lopez