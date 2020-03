Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Lopez... McCourt en grand danger face au fair-play financier !

Publié le 18 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Contraint de vendre afin de renflouer ses caisses et répondre aux exigences du fair-play financier, l'OM a pourtant vu la valeur de ses joueurs majeurs diminuer ces dernières semaines.

« L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 ». Par le biais de ce communiqué, l'UEFA a signifié que l'OM n'avait pas tenu ses engagements concernant le fair-play financier. Par conséquent, le club phocéen va être dans l'obligation de vendre l'été prochain afin de renflouer ses caisses. Mais là encore, cela s'annonce compliqué d'autant que la valeur marchande de plusieurs joueurs marseillais semble avoir largement diminué.

Le prix des joueurs de l'OM en chute libre ?