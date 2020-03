Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prix de Thauvin en chute libre ?

Publié le 17 mars 2020 à 20h45 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille comptait sur une vente de Florian Thauvin afin de renflouer ses caisses face à la menace du fair-play financier, le prix du Champion du monde aurait totalement chuté.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille va devoir vendre afin de renflouer ses caisses et ainsi répondre aux exigences du fair-play financier. Dans cette optique, les joueurs qui disposent de la plus grande valeur marchande au sein de l'effectif seront concernés. C'est le cas de Morgan Sanson, mais également de Florian Thauvin dont le départ a déjà été évoqué l'été dernier. A son sujet, la direction phocéenne, Jacques-Henri Eyraud en tête, nourrissait les rêves les plus fous, espérant pouvoir récupérer jusqu'à 80M€. Mais force est de constater que l'OM va devoir revoir ses plans.

Pas plus de 20M€ pour Thauvin ?