Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué aurait fixé une énorme condition pour son avenir !

Publié le 18 mars 2020 à 13h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait l’intention de se renforcer en défense l’été prochain, Gerard Piqué pourrait prendre une décision radicale pour son avenir en cas de recrutement insuffisant.

A 33 ans, Gerard Piqué n’incarne certes plus l’avenir du FC Barcelone, mais il reste un véritable taulier de l’équipe catalane. Titulaire indiscutable depuis des années, l’ancien international espagnol tient à bout de bras la défense fébrile du Barça cette saison en étant auteur de solides performances quand ses compères ne se montrent pas des plus convaincants. Les nombreux pépins physiques de Samuel Umtiti et ses performances en berne, couplé au fait que Clément Lenglet ne soit pas considéré comme un titulaire en puissance par Quique Setién, auraient conduit le FC Barcelone à prendre la décision de recruter un nouveau défenseur central l’été prochain. Et en fonction de la qualité de ce recrutement, il se pourrait que Gerard Piqué prenne une grande décision sur son avenir au Barça.

Piqué pourrait ne pas rester s’il y a un manque de qualité autour de lui !