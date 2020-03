Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux départs sérieusement envisagés par le Barça ?

Publié le 18 mars 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone connait de véritables difficultés en défense cette saison, deux joueurs en particulier verraient les doutes autour d'eux être croissants.

Si beaucoup d’observateurs du FC Barcelone pointent du doigt la qualité du jeu produit par les Catalans cette saison, l’une des principales carences affichées par les Blaugrana est leur fébrilité en défense. Bien que Gerard Piqué reste un titulaire indiscutable et est dernièrement l’auteur de performances solides, ce n’est pas le cas de ses homologues. Samuel Umtiti ne parvient plus à retrouver le visage qu’il affichait en 2018 après sa blessure au genou et ses nombreux pépins physiques, tandis que Clément Lenglet reste performant mais ne semble pas être une option de premier choix aux yeux de Quique Setién. Cela étant, la charnière centrale n’est pas le seul point qui fait débat dans le secteur défensif du Barça. En effet, l’apport des latéraux est également sujet aux critiques, ces derniers ne présentant pas suffisamment de garanties aussi bien offensives que défensives et manquant de constance. Et à en croire les dernières informations de la presse catalane, deux hommes concentreraient l’attention.

Les doutes grandissent autour de Semedo et Junior Firpo