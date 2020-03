Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité de Leonardo en cas de départ de Neymar ou de Mbappé ?

Publié le 18 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Kylian Mbappé et Neymar intéresseraient le Real Madrid et le FC Barcelone, alors que le départ d’une des deux stars du PSG forcerait Leonardo à revoir ses plans et à attirer un nouvel élément offensif. Mais selon vous, quel joueur devrait être la priorité du directeur sportif du PSG ?

À l’instar du dernier mercato estival, Neymar devrait être au coeur de l’actualité du PSG. Le FC Barcelone ne s’en est pas caché et a incité la star auriverde à quitter Paris pour revenir en Catalogne, par le biais de Lionel Messi, d’Ivan Rakitic ou encore d’Eric Abidal. Pour ESPN , le journaliste Julien Laurens révélait samedi que le PSG ouvrirait la porte à un départ de Neymar si une offre de 150M€ lui était proposée. Le FC Barcelone resterait à l’affût et compterait saisir la moindre opportunité pour Neymar. Du côté du Real Madrid, on rêverait toujours de Kylian Mbappé alors que le Français attendrait la fin de la saison pour répondre favorablement ou non à une proposition de prolongation de contrat du PSG. L’avenir des deux stars du club de la capitale s’écrit en pointillés. Étant le directeur sportif du PSG, quel joueur Leonardo devrait ciblé pour le prochain mercato si Neymar ou Kylian Mbappé quittaient le club ?

Sancho, Mahrez, Dybala… Leonardo multiplie les pistes !