Mercato - OM : Bouna Sarr bientôt en concurrence avec... un joueur du PSG ?

Publié le 18 mars 2020 à 20h00 par H.G.

Auteur d’une excellente saison à l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr verrait deux grosses écuries européennes être intéressées par la perpective de le recruter l’été prochain, et notamment le Borussia Dortmund.

Titulaire sur le côté droit de la défense, ce qui n’est pourtant pas son poste de formation, Bouna Sarr performe cette saison à l’OM. Le Français de 28 ans réalise une saison pleine avec les Phocéens sous les ordres d’André Villas-Boas, et a notamment été l’auteur d’une très bonne année 2020 jusqu’à la suspension de la Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19 qui frappe l’Europe. En réalisant de si bons matchs, Bouna Sarr a logiquement attiré de nombreux regards sur lui. Et à en croire les dernières informations de la presse française, deux écuries européennes se montreraient intéressées par son profil.

Dortmund et le FC Séville aimeraient recruter Bouna Sarr, mais...