Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Il va rejoindre Zidane bientôt !

Publié le 18 mars 2020 à 16h00 par La rédaction

La signature de Thomas Meunier au Borussia Dortmund acte officieusement le départ d’Achraf Hakimi, dont le retour au Real Madrid ne fait plus aucun doute.

Un départ qui en acte un autre ? Alors que Thomas Meunier semble plus proche que jamais du Borussia Dortmund, un joueur du BVB pourrait quitter le club. Prêté par le Real Madrid depuis deux saisons du côté de l’Allemagne, l’international marocain Achraf Hakimi devrait vraisemblablement retourner du côté de Madrid la saison prochaine.

Zidane compte sur Hakimi