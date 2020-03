Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Euro décalé, Mbappé prêt à rester ?

Publié le 18 mars 2020 à 15h15 par La rédaction

Le report de l’Euro pourrait avoir une influence sur l’avenir de Kylian Mbappé. Explications.

Changement de plan pour Mbappé ? Alors que l’avenir du Parisien restait toujours flou du côté du PSG, le Champion du Monde français pourrait rester encore une saison de plus au PSG, ce qui aurait changé ses plans initiaux…

Un départ après l’Euro envisagé ?

Avec la crise sanitaire du Coronavirus, l’UEFA a pris la décision de reporter l’Euro 2020 en 2021, ce qui permettra aux différents championnats européens, actuellement à l’arrêt, de se terminer durant l’été. Avec cette décision, les plans de Kylian Mbappé auraient pu être changés, lui qui envisageait un départ après l’Euro 2020 du PSG. Le club de la capitale pourrait même lui proposer un nouveau contrat, bien juteux, pour essayer de garder sa star offensive, à l’heure où Neymar suscite l'intérêt du FC Barcelone. Avec cette prolongation, Mbappé pourrait se permettre de négocier un plus gros salaire du côté du PSG, et ensuite de partir après l’Euro pour un autre top club européen (alors que Zinédine Zidane fait toujours de lui sa priorité absolue sur le plan offensif du côté du Real Madrid.). Reste à savoir si le joueur lui-même souhaite rester un an de plus ou non du côté du Paris… Une décision qui pourrait être motivée par le parcours européen du PSG en Ligue des Champions, qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face au Borussia Dortmund.