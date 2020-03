Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal ne manquerait pas d’idées pour renforcer la défense du Barça !

Publié le 18 mars 2020 à 12h30 par H.G.

En quête de renforts défensifs en vue de l’été prochain, le FC Barcelone aurait ciblé de nombreux profils divers et variés pour mener à bien ce projet.

Le manque de solidité défensive du FC Barcelone est l’un des sujets qui retient le plus l’attention des observateurs du club catalan cette saison. Si Gerard Piqué reste un titulaire indiscutable, ses compères en charnière centrale ne font pas l’unanimité. En effet, Samuel Umtiti affiche de nombreuses lacunes après ses nombreux pépins physiques et particulièrement sa blessure au genou, tandis que Clément Lenglet ne semble qu’être un troisième choix pour Quique Setién. Dans cette perspective, le Barça aurait décidé de remédier au problème en recrutant un nouveau défenseur central l’été prochain et aurait ainsi coché le nom de Luiz Felipe, défenseur de 22 ans évoluant à la Lazio Rome. Pour autant, le Brésilien serait loin d’être l’unique profil ciblé par le FC Barcelone dans sa quête d’un nouveau joueur pour accompagner Gerard Piqué.

Le Barça ciblerait une multitude de profils pour sa défense !