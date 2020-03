Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eric Abidal aurait bien coché le nom de ce crack brésilien !

Publié le 18 mars 2020 à 9h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait décidé de recruter un nouveau défenseur central pour accompagner Gerard Piqué, le club catalan serait bien intéressé par le profil de Luiz Felipe, qui évolue à la Lazio Rome.

« C 'est un honneur si le Barça vous suit, mais le joueur est concentré sur la Lazio. Il veut gagner le Scudetto une fois que la situation du coronavirus sera résolue, mais le Barça, c'est le Barça. Pour l'instant, je n'ai parlé à personne à Barcelone », a dernièrement déclaré Stefano Castagna, l’agent de Luiz Felipe, au sujet des rumeurs concernant l’avenir de son client. Ces derniers temps, le défenseur de 22 ans évoluant à la Lazio Rome est en effet annoncé dans le viseur du FC Barcelone, qui aurait l’intention de se renforcer sa charnière centrale l’été prochain. Samuel Umtiti n’apporterait plus suffisamment de garanties en raison de ses fragilités physiques, tandis que Clément Lenglet ne semble pas apparaître comme un titulaire en puissance aux yeux de Quique Setién. Le Barça aurait ainsi coché le nom de Luiz Felipe, et la piste semble se confirmer en dépit du démenti de son représentant.

Luiz Felipe en tête de la liste des cibles du Barça en défense ?