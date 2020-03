Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez ne fera aucun cadeau dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 18 mars 2020 à 14h30 par La rédaction

Luka Jovic est dans une passe difficile avec le Real Madrid. Le Serbe pourrait quitter la Casa Blanca dès juin prochain mais Florentino Pérez lui bloquerait la porte de sortie. Explications.

En manque de temps de jeu avec le Real Madrid, Luka Jovic pourrait quitter le club merengue l’été prochain. En plus d’avoir perdu la confiance de Zinédine Zidane, l’attaquant serbe semble ne plus retrouver le niveau qu’il avait à l’Eintracht Frankfurt. Effectivement, Jovic a trouvé seulement à deux reprises le chemin des filets en 24 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Naples serait prêt à lui proposer une porte de sortie mais Florentino Pérez bloquerait ce possible transfert.

60M€ et pas un centime de moins pour Jovic !