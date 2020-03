Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ne lâcherait rien pour Luka Jovic !

Publié le 17 mars 2020 à 23h30 par La rédaction

Arrivé l’été dernier au Real Madrid contre 60M€, Luka Jovic peine à s’imposer dans l’effectif de Zinedine Zidane. Et l'ancien buteur de l'Eintracht Francfort pourrait rebondir en Serie A, le Napoli étant particulièrement intéressé par son profil. Cependant, le Real Madrid ne prévoirait pas de témoigner du départ de son attaquant.

Auteur de 2 buts et d'une passe décisive en 15 matchs cette saison sous les couleurs du Real Madrid, Luka Jovic ne s’impose pas comme un élément indispensable, et ni comme un titulaire régulier. Le Serbe fait face à la concurrence de Karim Benzema mais aussi plus récemment de Mariano Diaz qui semble gagner du terrain dans la hiérarchie des attaquants. Son faible temps de jeu pousse des clubs à s'intéresser à son cas pour le mercato estival et le Napoli serait bel et bien intéressé par le profil de l'attaquant du Real Madrid.

Naples intéressé, mais le Real Madrid ne voudrait pas le vendre