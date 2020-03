Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Coutinho totalement relancé par... le coronavirus ?

Publié le 17 mars 2020 à 22h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Philippe Coutinho a été prêté avec option d'achat non obligatoire au Bayern Munich. Alors qu'il semblait peu à peu monter en puissance au sein du club bavarois, le milieu de terrain offensif du Barça pourrait voir son avenir être bouleversé par le Coronavirus.

Le coronavirus pourrait perturber les plans de Philippe Coutinho. Alors qu'il ne figurait plus dans les plans du FC Barcelone, l'international brésilien a été prêté au Bayern Munich lors du dernier mercato estival, prêt dans lequel une option d'achat de 120M€ non obligatoire a été fixée. Le club bavarois n'aurait donc plus qu'à activer cette clause en fin de saison s'il désire conserver Philippe Coutinho. Toutefois, le Coronavirus pourrait dissuader la direction allemande.

Le coronavirus éloignerait Philippe Coutinho du Bayern...