Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà fixé le prix de départ de Di Maria !

17 mars 2020

Riyad Mahrez serait un profil qui pourrait plaire à Leonardo en cas de départ de l’une de ses deux stars offensives, à savoir Neymar ou Kylian Mbappé. Mais une éventuelle arrivée de l’ailier de Manchester City au PSG engendrerait le départ d’Angel Di Maria à la Juventus pour un transfert avoisinant les 40M€.

Et si Riyad Mahrez signait au PSG lors du prochain mercato estival ? C’est l’hypothèse que Calciomercato.com évoquait samedi alors que Manchester City sera suspendu des deux prochaines campagnes européennes si le Tribunal Arbitral du Sport n’en décidait pas autrement. L’absence des Citizens en Ligue des champions la saison prochaine pourrait inciter Mahrez à tenter de convaincre les dirigeants du PSG de miser sur lui. Et une arrivée de Riyad Mahrez devrait signifier le départ de Mauro Icardi, mais aussi celui d’Angel Di Maria qui intéresserait déjà la Juventus.

Pour Di Maria, la Juventus devrait débourser entre 35 et 40M€