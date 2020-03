Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour cette piste de Leonardo !

Publié le 17 mars 2020 à 21h45 par A.C.

Suivi de près par le Paris Saint-Germain, la Juventus et l’Inter, Gaetano Castrovilli pourrait bien quitter la Fiorentina à la fin de la saison.

Comme Federico Chiesa, son coéquipier, Gaetano Castrovilli a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain. La presse italienne annonce en effet un intérêt de Leonardo pour le milieu de la Fiorentina, véritable révélation de la Serie A cette saison. Comme avec Chiesa pourtant, le PSG doit batailler avec la Juventus et l’Inter, qui semblent déterminés à s’attacher les services du joueur de 23 ans.

La Fiorentina a préparé le terrain pour Castrovilli