Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane vers la sortie ?

Publié le 16 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

Dans une période compliquée au Real Madrid, Luka Jovic pourrait quitter le club merengue à la fin de la saison. Le Napoli serait prêt à s’offrir l’attaquant serbe l’été prochain.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Frankfurt l'été dernier pour 60M€, Luka Jovic déçoit au Real Madrid. L’attaquant serbe n’a trouvé que deux fois le chemin des filets en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le club merengue. Le joueur de 22 ans semble avoir perdu la confiance de Zinédine Zidane qui lui donne moins de temps de jeu. À la recherche d’une porte de sortie, Jovic pourrait prendre la direction de l’Italie.

Direction Naples ?