Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour Leonardo avec Paul Pogba ?

Publié le 16 mars 2020 à 13h15 par A.D.

Pour renforcer considérablement le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo serait prêt à se jeter sur Paul Pogba l'été prochain. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Real Madrid, à la Juventus et au FC Barcelone pour la star de Manchester United.

Leonardo ne manquerait pas de concurrents pour Paul Pogba. A la fin de la dernière saison, le directeur sportif italo-brésilien a fait son retour au PSG. Et pour son premier mercato depuis son rapatriement, Leonardo n'a pas chômé. L'ancien du Milan AC a offert bon nombre de joueurs à Thomas Tuchel, et en particulier au milieu de terrain. Malgré les recrutements d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera, Leonardo voudrait toujours du renfort dans l'entre jeu. Dans cette optique, il aurait coché le nom de Paul Pogba en vue de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, l'actuel directeur sportif du PSG devrait être soumis à une lourde concurrence pour le pensionnaire de Manchester United.

Leonardo à la lutte avec la Juve, le Real et le Barça pour Pogba ?