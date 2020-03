Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba aurait déjà choisi son prochain club !

Publié le 16 mars 2020 à 12h15 par A.D.

Paul Pogba voudrait plus que jamais quitter Manchester United. Alors qu'il serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et la Juventus, le champion du monde français privilégierait toujours un retour chez les Bianconeri.

Paul Pogba voudrait absolument revenir sur ses pas. Formé à Manchester United, le champion du monde français a rejoint la Juventus à l'été 2012 pour prendre du galon. Après quatre saisons de bons et loyaux services, Paul Pogba a fait son retour chez les Red Devils . Alors qu'il aurait souhaité faire ses valises l'été dernier, La Pioche aurait pu être rapatrié à la Juventus, mais sa direction aurait bloqué son départ. Malgré son faux-transfert chez les Bianconeri , Paul Pogba ne perdrait pas espoir et serait toujours déterminé à retrouver la ville de Turin.

Paul Pogba préférerait toujours la Juve