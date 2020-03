Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié par Dybala dans le dossier Pogba ?

Publié le 15 mars 2020 à 13h15 par A.D.

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient à la lutte pour Paul Pogba. Paulo Dybala et Juan Cuadrado s'entretiendraient régulièrement avec le milieu de terrain de Manchester United pour le convaincre de faire son retour chez les Bianconeri.

Paulo Dybala et Juan Cuadrado tenteraient de jouer un mauvais tour à Leonardo. Malgré les arrivées d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier, le directeur sportif du PSG voudrait toujours renforcer l'entrejeu de Thomas Tuchel. Pour ce faire, Leonardo aurait l'intention de s'attaquer à Paul Pogba. Toutefois, l'ancien dirigeant du Milan AC devrait batailler ferme sur ce dossier, puisque le Real Madrid et la Juventus seraient toujours sur les rangs du joueur de Manchester United. D'ailleurs, les Bianconeri , et notamment les anciens coéquipiers de Paul Pogba du côté de Turin, s'activeraient en coulisses pour rafler la mise.

Dybala et Cuadrado à la baguette pour Paul Pogba ?