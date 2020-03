Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba totalement relancé ?

Publié le 15 mars 2020 à 9h15 par Th.B.

Certes, le Real Madrid semblait s’être retiré de la course à la signature du dossier Paul Pogba. Mais les Merengue ne compteraient pas laisser le champ libre à la Juventus et au PSG pour le champion du monde tricolore.

C’est à ne plus rien y comprendre, le feuilleton Paul Pogba connaît des rebondissements dignes d’une série américaine. Un jour, le protagoniste, en l’occurence le Français, cherche coûte que coûte à quitter Manchester United où il ne se sentirait plus à son aise. Un autre, son clan révèle qu’il attend un transfert au Real Madrid quand la presse italienne évoque la volonté de Pogba de revenir à la Juventus. Et quand son destin semble scellé et s’écrire loin d’Old Trafford, le principal intéressé prendrait en considération l’option de rester à Manchester United et de prolonger son contrat. Au milieu de tout ça, le PSG s’intéresserait à son tour à Paul Pogba, Leonardo souhaitant renforcer le milieu de terrain du club de la capitale. Mais le feuilleton Pogba connaîtrait un nouveau tournant.

Pogba bien dans les plans du Real Madrid, la Juventus craintive…