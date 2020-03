Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait fait d'une star de Klopp sa nouvelle priorité...

Publié le 15 mars 2020 à 9h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité cet hiver, le Real Madrid aurait lancé les premiers contacts avec l'entourage de Sadio Mané. Selon la presse britannique, Zinedine Zidane aurait fait de l'attaquant de Liverpool sa priorité en vue du prochain mercato estival.

Zinedine Zidane aurait identifié sa priorité pour le mercato estival. Pour renforcer son attaque, le technicien du Real Madrid aurait coché le nom de Sadio Mané. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde 98 serait déjà passé à l'action pour le protégé de Jürgen Klopp. Selon nos informations du 31 décembre, le Real Madrid aurait lancé les premiers contacts avec le clan Sadio Mané en vue de la prochaine fenêtre de transferts. Zinedine Zidane se serait même déjà adressé au joueur pour lui faire part de son intérêt.

Sadio Mané, la priorité estivale de Zinedine Zidane ?