Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une décision radicale avec Icardi !

Publié le 16 mars 2020 à 15h45 par D.M.

Alors qu’il comptait lever l’option d’achat de Mauro Icardi, le PSG aurait changé son fusil d’épaule. Le club parisien aurait acté le départ de l’attaquant à la fin de la saison.

Prêté par l’Inter au PSG jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi a réalisé des débuts prometteurs sous le maillot parisien. A tel point que Leonardo aurait entamé des discussions avec l’agent et épouse du joueur Wanda Nara afin de lever l’option d’achat de Mauro Icardi fixée à 70M €. Mais l’attaquant semble désormais accuser le coup. Le joueur semble avoir perdu la confiance de Thomas Tuchel qui a plutôt titularisé Edinson Cavani lors des derniers matchs et notamment face au Borussia Dortmund en huitième de finale retour de Ligue des champions. Aussi, des tensions existeraient entre Mauro Icardi et certains cadres du vestiaire du PSG comme Neymar et Angel Di Maria.

Icardi vers un départ à la fin de la saison