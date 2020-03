Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ se confirme pour cette star de Zidane !

Publié le 18 mars 2020 à 9h00 par La rédaction

En difficulté avec le Real Madrid, Gareth Bale pourrait se relancer dans un autre club l’été prochain. D'ailleurs, deux clubs anglais seraient prêts à passer à l'action dans ce dossier très coûteux.

Gareth Bale vit des moments compliqués au Real Madrid. L’attaquant gallois verra son contrat prendre fin en juin 2022 mais le prochain mercato estival pourrait sonner la fin de son histoire avec le club merengue . Effectivement, Marca a annoncé que Florentino Pérez et Zinédine Zidane respectivement, président et entraîneur du Real Madrid, souhaiteraient se débarrasser de l’ancien joueur de Tottenham. S'il on en croit ces informations, deux clubs anglais seraient même prêts à l’accueillir.

Tottenham et Manchester United sur le dossier