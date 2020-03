Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se compliquerait sérieusement pour Leonardo avec Jadon Sancho...

Publié le 18 mars 2020 à 7h45 par A.D.

Étincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Cependant, Manchester United serait bien décidé à jouer un mauvais tour au directeur sportif du PSG sur ce dossier.

Ole Gunnar Solskjaer n'en démordrait pas pour Jadon Sancho. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, l'international anglais aurait séduit bon nombre d'écuries européennes, et notamment le PSG, Liverpool et Manchester United. Un temps intéressé par Jadon Sancho, Chelsea pourrait finalement abandonner cette piste. Selon les dernières informations de The Athletic , les Blues seraient refroidis par le prix du joueur, qui serait évalué à près de 143M€, et par le salaire qu'il pourrait réclamer. De leur côté, les Red Devils n'auraient pas du tout l'intention de lâcher l'affaire pour Jadon Sancho.

Le danger Solskjaer persisterait dans le dossier Sancho